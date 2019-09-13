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13.09.19 11:01

В первой половине дня Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК, - Арахамия

Верховная Рада рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии в первой половине пятницы.

давид,арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил  лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Скоро… сегодня в первой половине дня", - сказал Арахамия журналистам.

Напомним, накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

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