В первой половине дня Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Скоро… сегодня в первой половине дня", - сказал Арахамия журналистам.

Напомним, накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

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