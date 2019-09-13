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13.09.19 11:05

Зеленский ждет нового разведения сил на Донбассе и встречи в нормандском формате: "Тянуть некуда"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на принятие решений о дальнейшем разведении сил в Петровском и Золотом на Донбассе в ближайшие недели.

Зеленский ждет нового разведения сил на Донбассе и встречи в нормандском формате: "Тянуть некуда"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сообщил во время выступления на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Что касается разведения войск - тоже очень чувствительная тема. Мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там начали строить мост. Это с гуманитарной точки зрения очень правильно. Следующий этап у нас - Петровское и Золотое, надеюсь, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - добавил глава государства.

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Зеленский также заявил, что ждет встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" до конца сентября. "Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - указал президент.

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