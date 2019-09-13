Четыре чиновника, среди которых советник Разумкова, не подали декларации, - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки умышленной неподачи деклараций 4-мя лицами. Субъектам декларирования было сообщено о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди лиц, нарушивших требования закона, советник Председателя Верховной Рады Украины и депутат Княжицкого сельсовета Броварского района Киевской области VII созыва, которые не подали ежегодные декларации 2015 и 2018 года соответственно. НАПК обещает сообщит в НАБУ и Нацполицию.

Также не подали ежегодные декларации 2 бывших работника территориальных управлений патрульной полиции. Соответствующие обоснованные выводы будут направлены в органы прокуратуры.

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