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13.09.19 11:19

Президент Финляндии об отношениях с РФ: "Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал"

Президент Финляндии Саули Ниинистё убежден, что необходимо выстраивать диалог с Россией, а не рассуждать только с позиции "черное/белое".

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он.

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Президент Финляндии как пример диалога с Россией привел недавний обмен удерживаемыми между Россией и Украины, о котором смогли договориться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил Ниинистё.

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