Отстранять Геращенко от заседаний в Раде сейчас неуместно, есть дела поважнее, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.

Напомним, 11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.

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