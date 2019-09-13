Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал проект указа президента о назначении Бондаренко Александра Викторовича главой Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Игоря Мороза первым заместителем главы Донецкой областной государственной администрации и Юрия Холода - заместителем главы Львовской областной государственной администрации.

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