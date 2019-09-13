Турчинов: Мировое сообщество признало Россию агрессором только после событий в Крыму

Об этом сказал Александр Турчинов в эфире телеканала ATR, сообщили "Цензор.НЕТ" в его пресс-службе.

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По его словам, длительное время мировое сообщество пыталось дистанцироваться от происходящего на постсоветском пространстве и от того, какую роль в этих событиях играет Российская Федерация.



"Как накануне Второй мировой войны, так и сейчас, Европа и Штаты долгое время дистанцировались от ситуации на постсоветском пространстве. Если бы сразу начали реагировать на агрессивные действия России, возможно, и к 2014 году ситуация сложилась бы иначе", - сказал Александр Турчинов.



Он напомнил, что Россия ни за действия в Приднестровье, ни за действия в Северной Осетии, ни в Абхазии не была признана страной-агрессором. "Например, в Грузии, - отметил Александр Турчинов, - мировое сообщество признало, что виноваты обе стороны: стреляли и русские, и грузины ... И неважным оказалось для них, что россияне фактически дошли до Тбилиси".



"Вместе с тем, несмотря на все попытки РФ замаскировать свою прямую военную агрессию, впервые весь мир признал Россию страной-агрессором с последующим введением санкций", - резюмировал Александр Турчинов.