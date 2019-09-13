В Госдуме отреагировали на задержание в Болгарии русофила Малинова: "Не исключаем политическую подоплеку в духе антироссийской истерии"

Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова по-прежнему вызывает беспокойство. Здесь нельзя полностью исключать политическую подоплеку в духе антироссийской истерии, даже несмотря на прозвучавшие сегодня заявления премьера Бойко Борисова об отсутствии связи выдвинутых против Малинова обвинений в шпионаже с российско-болгарскими отношениями", - написал депутат вскоре после задержания.

"Обязательно будем разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям", - заверил Слуцкий.

Читайте также: Россиянина приговорили в Эстонии к 5 годам тюрьмы за шпионаж

Ранее сообщалось, что лидер болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов, которому Путин лично вручил орден, задержан по подозрению в шпионаже.