Мы и сейчас не можем объявить войну РФ, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в эфире телеканала ATR, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.



Он напомнил, что Украина в своем пацифистском порыве в свое время отказалась от ядерного оружия, "поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ".

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"Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает, что мог применить ядерное оружие. В прямом эфире президент России говорит, что он готов был пойти на такие разрушительные шаги, чтобы реализовать свою агрессивную имперско-реваншистскую политику!"- подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что России нужен был не только Крым," им нужна была вся Украина, и именно поэтому шестой год подряд против нас идет война".



"Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал. Наступит время, когда у России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце его существования, и мы освободим не только Крым", - резюмировал Александр Турчинов.