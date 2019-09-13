Оккупанты вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в вооруженных силах РФ, - прокуратура АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Как отмечают в прокуратуре, это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО "Крымская правозащитная группа" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент решается вопрос определения подследственности.

Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях. Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, что непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ.

"Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучение, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. Российская Федерация делает и то, и другое - поэтому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на оккупированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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Милитаризация обучения происходит на основе выданного 3 апреля 2015 г. представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию". Целью деятельности центра является организация и методическое обеспечение получения гражданами начальных знаний в области обороны, подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах, военно-патриотическое воспитание, что является нарушением запрета, предусмотренного ст. 51 Женевской Конвенции №4 "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года.