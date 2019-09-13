"Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Парламент выполняет указания с другого здания. Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране. И этот шаг является первым на пути к созданию карманного ЦИК", - заявил Герасимов.

Он отметил, что ЦИК должен быть профессиональным, равноудаленным от всех учреждением, где должны быть представители многих политических сил.

"Второй вопрос - она ​​создается на семь лет, чтобы не влияли ни Верховные Рады, ни президенты, чтобы она работала профессионально. Сегодня этот принцип нарушен. Следующий вопрос - когда мы сегодня обсуждали этот вопрос, не пригласили никого из ЦИК. Это было похоже на такую ​​расправу. И, напоследок, хочу сказать, что мы были категорически против, общественность была против, экспертное сообщество, против были послы G7, против была "Опора". И, несмотря на это, сегодня это решение было продавлено через зал", - заявил Герасимов.

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