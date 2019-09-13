"Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Парламент выполняет указания с другого здания. Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране. И этот шаг является первым на пути к созданию карманного ЦИК", - заявил Герасимов.
Он отметил, что ЦИК должен быть профессиональным, равноудаленным от всех учреждением, где должны быть представители многих политических сил.
"Второй вопрос - она создается на семь лет, чтобы не влияли ни Верховные Рады, ни президенты, чтобы она работала профессионально. Сегодня этот принцип нарушен. Следующий вопрос - когда мы сегодня обсуждали этот вопрос, не пригласили никого из ЦИК. Это было похоже на такую расправу. И, напоследок, хочу сказать, что мы были категорически против, общественность была против, экспертное сообщество, против были послы G7, против была "Опора". И, несмотря на это, сегодня это решение было продавлено через зал", - заявил Герасимов.