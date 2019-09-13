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13.09.19 12:20

Местные выборы могут состояться уже в апреле, - Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

ирина,верещук

Об этом Верещук сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Относительно местных выборов - могу вас заверить, их не проведут, если мы говорим о Киеве, до тех пор, пока новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, касающиеся децентрализации и объединенных территориальных общин", - заявила Верещук.

Нардеп не видит возможным возможности проведения местных выборов в этом году.

"Потому что это изменения в Конституцию, это важно, и их нужно проводить через две сессии, а затем мы уже в феврале можем рассматривать. Самый быстрый срок, о котором мы можем говорить - это апрель. Это по лучшим показателям. Если будет принят в декабре закон о столице, это по самыми быстрым показателям, то только после принятия такого закона", - отметила Верещук.

Ранее по словам источников Цензор.НЕТ стало известно, Офис президента планирует провести досрочные выборы местного самоуправления в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе уже в декабре 2019 года.

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