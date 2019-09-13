Рада одобрила в первом чтении расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности

"За" это законопроект в первом чтении проголосовали 253 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроект 1054-1 предлагает отменить перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Это более тысячи объектов. Закон о приватизации содержит критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации по функциональному признаку. Это автодороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это значит, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект в парламенте.

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К критериям, которыми определяются не подлежащие приватизации госпредприятия, также предлагается добавить объекты спортивной инфраструктуры, предприятия по ремонту оружия, свидетельствует текст законопроекта.

Документ также устанавливает, что объекты права госсобственности на временно оккупированных территориях также не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного порядка на этих территориях.