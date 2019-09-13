Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главным достижением 2019-го все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине, в течение которых ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом.

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Политик уверен, что роспуск ЦИК является угрозой для свободного местного самоуправления.

"В следующем году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления. Разделяют это мнение и общественные организации: "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию.

Европейская Солидарность и я лично решительно осуждаем увольнение членов ЦИК!" - написал Порошенко.