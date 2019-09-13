Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.09.19 13:06

Двое украинских воинов получили ранения в результате сегодняшних обстрелов в районе проведения ОС, - Минобороны

По состоянию на 12.00 13 сентября 2019 г. противник открывал огонь по позициям ОС четыре раза.

ранение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в 3:30 в районе с. Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом пять мин 82-мм калибра.

Через два часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска, выпустив в сторону оборонительных позиций украинских сил уже десять мин.

Также вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку от Новотроицкого и Марьинки.

"Вследствие сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин батальона "Донбасс" Валерий Шатурский погиб в зоне ООС в результате обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

Тем не менее, как отметили в Минобороны, военнослужащие из состава Объединенных сил полностью контролируют противника по всей линии соприкосновения и готовы к любым действиям со стороны оккупантов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100