Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.09.19 13:38

Оккупанты на Донбассе активно минируют обочины полевых дорог, путепроводы и участки сельхозназначения, - разведка

Командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивают площади минно-взрывных заграждений, в т.ч. в определенных районах разведения войск.

мина,мины,саперы,разминирование,сапер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным разведки, инженерно-саперные подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом, минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ изменило направленность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - разведка

"Указанные действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100