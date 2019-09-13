Оккупанты на Донбассе активно минируют обочины полевых дорог, путепроводы и участки сельхозназначения, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным разведки, инженерно-саперные подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом, минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения.

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"Указанные действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.