СБУ после указания Зеленского прекратила деятельность группы "черных" регистраторов "Путривське" и ряда других рейдеров

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района Киевской области. Но фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве", - говорится в сообщении.

Так, механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в Государственный реестр. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью в госреестры.

Правоохранители установили, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов. Незаконный захват чужого имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы. Кроме того, понимая неизбежность разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела, а также начали процесс ликвидации РП "Путривське".

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Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ проинформировали, что за последние месяцы это четвертый случай разоблачения СБУ незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости. Ранее сотрудниками СБУ прекращен рейдерский захват имущества и имущественных прав в Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Луганской областях и Киеве на общую сумму более 30 млн долл.

Также отмечается, что указанным операциям по разоблачению антирейдерских действий предшествовало указание, которое дал в июле президент Владимир Зеленский во время посещения Киевской области. Тогда он поручил правоохранительным органам искоренить рейдерство в стране, в частности, из-за противоправного механизма использования таких коммунальных предприятий, как "Путривське".