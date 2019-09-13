Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал "Українським Новинам" на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентсва пресс-конференцию журналистам.

"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский.

Точную дату он назвать не смог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО

При назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".