США выделили Украине около $1 млн на оборудование для вещания в оккупированном Донбассе и Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Кент, в свою очередь, сказал об этом 13 сентября на пресс-конференции посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях в Киеве

"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи", - сказал Кент.

Читайте также: Украинское вещание на оккупированные территории критически важно, - Волкер

Глава отдела теле- и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко, отметил, что Украина уже установила четыре цифровых передатчика.

"Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с АР Крым", - добавил он.

По его словам, до конца этого года Украине передадут еще семь передатчиков.

Издание также напомнило, что в сентябре Крымская правозащитная группа установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован.

Помимо этих бюджетных средств, США разблокировала более $390 млн военной помощи Украине.