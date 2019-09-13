На "нормандской встрече" Зеленский будет поднимать вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Одно из главных в вопросах безопасности - это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду (18 сентября. - Ред.) мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время", - сказал он.

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Вообще, перспективы, и Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

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Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей. "Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет - будут и наши границы", - пояснил он.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндии пресс-конференции заявил, что конкретная дата встречи лидеров стран "нормандского формата" пока не определена, но Украина настаивает на проведении такой встречи еще в сентябре.