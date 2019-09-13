Мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.

Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

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