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13.09.19 14:36

Списки граждан Украины, удерживаемых в РФ и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, - Денисова

Готовясь к новому обмену, украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России и на территории оккупированного ею Крыма граждан Украины.

денисова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала она.

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Ранее, выступая на этом Форуме, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он.

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