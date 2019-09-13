Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не надо банк любой ценой", - сказал он в кулуарах 16-й конференции YES.

Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения.

"Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - отметил Коломойский.

Бизнесмен добавил, что готов отказаться от претензий на возвращение в состав акционеров ПриватБанка. "Я, может быть, и хотел (вернуть банк – ИФ), но если ситуация не будет позволять, и это будет чревато турбулентностью на рынке, тогда не хотел бы", - пояснил свою позицию экс-владелец.

"Нам, прежде всего, нужна сатисфакция за все то, что про нас говорили и писали", - заявил Коломойский.

На вопрос журналистов бизнесмен уточнил, что на недавней его встрече с президентом Владимиром Зеленским вопрос ПриватБанка не обсуждался.

Коломойский также отметил, что возможное мировое соглашение по банку не связано с судебным процессом миноритариев "Укрнафты" против Украины в Стокгольмском арбитраже, где они требуют $5,4 млрд. "Я не могу говорить за тех, кто судится в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафте", - пояснил бизнесмен.

"В принципе, если поставится так вопрос, то можно это обсуждать", - в то же время ответил он на вопрос, может ли это быть одно мировое соглашение.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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