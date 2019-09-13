Приглашаем финский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Гончарук на встрече с президентом Финляндии Ниинисте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Украина имеет одновременно много сложных задач, в частности улучшение инвестиционного климата. Мы обновили инструменты государственно-частного партнерства, поскольку заинтересованы в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Приглашаем бизнес Финляндии участвовать", - заявил Гончарук.

Отмечается, что на встрече также обсудили важность развития международных транспортных маршрутов, в том числе речной и портовой логистики и инфраструктуры.

"Наше молодое правительство работает на долгосрочную перспективу, где приоритетами являются благоприятный бизнес-климат, качественная инфраструктура, энергетическая эффективность и образование. Мы стремимся создать будущее, где граждане будут счастливы ", - подчеркнул Алексей Гончарук.

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