Нужно обсуждать не формулу Штайнмайера, а формулу Зеленского, - Яценюк на YES

Об этом заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 13 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Есть ли эта формула у президента? Я надеюсь, что есть. По крайней мере он сегодня четко заявил, что санкции с России снимать нельзя. То есть, он этим подтвердил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, и что он не собирается сдавать национальные интересы. Он не может это сделать. Потому что он принес присягу на верность украинскому народу", - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной подготовке условного "Минска-3", Яценюк подчеркнул: "Если переписывать (Минские договоренности. - Ред.) и опять не выполнять с российской стороны, то какой смысл их переписывать?"

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"Российская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину. Россия уже придумала, как это сделать: "Дайте особый статус (временно оккупированным территориям. - Ред.), проведите местные выборы. Мы вам контроль над границей не вернем. Или вернем потом, лет через десять. Только мы хотим передвинуть границу к западным границам Украины". Поэтому меня не интересует процесс, а меня интересует результат", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Сегодня игра России, по словам Арсения Яценюка, заключается в следующем: "Путин сейчас на себя надевает костюм миротворца, ведь вернул украинских заложников": "И это правда. Потому что такие лица, как Сенцов, являются заложниками. А такие люди, как Цемах, не являются заложниками, они совершили преступление и подлежат преследованию согласно международному законодательству. Украинцы там были заложниками, а здесь был российский криминал".

"Путин поэтому хочет показать: вот уже процесс пошел, уже надо снимать санкции, мы уже помирились, нужно меньше говорить, что есть война России против Украины. А еще надо найти поддержку в отдельных странах-членах Европейского Союза, чтобы они аплодировали и говорили, что уже завтра "украинской проблемы" не будет. Потому что некоторые хотят, чтобы украинская проблема сошла со страниц мировых газет. Некоторых наших партнеров иногда интересует бизнес больше, чем ценности свободного мира", - подчеркнул он.

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Арсений Яценюк отметил, что сейчас Путин делает все, чтобы нарушить единство в ЕС относительно поддержки Украины: "В ЕС прошел ряд выборов. Одни лидеры ушли, другие пришли. Одни лидеры уже почти идут. И непонятно, кто на их место придет. Новая Европейская комиссия и новый Европейский парламент, которые пока еще четко не заявили, какая у них позиция. Но международная политика работает следующим образом: все будут слушать, что скажет президент Украины. Все будут смотреть, какова будет его позиция. Все будут следить за его действиями. И если его позиция будет жесткая, - а я надеюсь, что она будет твердой, - Запад будет поддерживать эту позицию".

"То есть сейчас у президента сверхсложная задача. Ему нельзя сейчас садиться за стол с Путиным тет-а-тет. Там карты меченые. Ему надо садиться за стол, где с одной стороны - все наши западные партнеры, а с другой - тот, кто нарушает международное право и хочет фактически уничтожить Украину. Его фамилия Путин", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Сейчас могу сказать президенту Зеленскому только одно. Путин - это очень циничный и опытный переговорщик. Путин уже разложил десятки ловушек. Если попадешь в одну ловушку, все остальные также сработают. Нельзя бежать за быстрым результатом. А это то, на что надеется Путин. Это не спринтерская, а марафонская дистанция. На этой марафонской дистанции чемпионом должна быть Украина", - сказал лидер "Народного фронта".