Фракция решила, что для перезагрузки власти нужно 300 голосов, - нардеп Шкрум о том, почему "Батькивщина" проголосовала за роспуск ЦИК

Об этом Шкрум заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это очень неоднозначное решение. Есть решения, которые черные и белые, а некоторые ни черные, ни белые. Я и на комитете говорила, что с одной стороны, мне очень хочется, чтобы мы строили независимые институты - это и ЦИК, и Антимонопольный комитет ... К сожалению, эти органы работают не как должное. Ну, реально, мы не умеем, как страна, строить институты, они становятся всегда политически зависимыми. И, в том числе, если их перезагружать после каждых выборов, то делаются очень политически зависимыми. Поэтому, в принципе, я бы хотела, чтобы ЦИК доработала 7 лет (их выбирали на 7 лет, а они проработали меньше года)", - заявила нардеп.

С другой стороны, она считает, что ЦИК не имела доверия, поскольку состав был расширен от 15 до 17 членов.

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"Они (фракция БПП. - Ред.) так же расширили количество членов ЦИК, чтобы там иметь свое большинство. За один день внесли закон, второй день проголосовали, нарушили все регламентные процедуры и все законы, за третий день подписали и потом уже назначали ЦИК. Понятно, что доверия к такому ЦИК не было. Кроме того, к некоторым членам вопрос, что они очень связаны, скажем так, с фракцией бывшего президента "Европейская солидарность". Поэтому, могут ли они быть независимыми, я не знаю. Поэтому, фракция приняла политическое решение - для перезагрузки власти нужно 300 голосов. Столько голосов было и без нас", - заявила нардеп.

На вопрос о том, предлагали ли "Батькивщине" какое-то количество мест в ЦИК за голоса, Шкрум ответила: "По закону президент вносит представление на членов ЦИК и там должны быть пропорционально представлены все фракции. Даже если "Голос" не голосовал, они должны иметь своего представителя. Даже если "ЕС" не голосовал, они должны иметь своего представителя, разве что они отказываются сами. Я ожидаю, что будут консультации между фракциями и президент Зеленский внесет представителей всех фракций. Он это должен сделать по рекомендации Совета Европы. Поэтому это не могло быть разменной монетой".

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По мнению нардепа, состав ЦИК также будет зависеть от количества членов.

"Если будет 15, я бы хотела вернуться к 15, нормальным распределением будет: маленьким фракциям - по одному,"Батькивщине" и ОПЖЗ - по 2, так как мы на третьем месте, ну и "Слуге народа", соответственно, то, что осталось", - заявила Шкрум.

Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

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