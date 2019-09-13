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13.09.19 16:54

Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях.

климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Выборы должны состояться. Но они должны состояться, когда будут выполнены все условия по безопасности. И выборы должны быть настоящими, свободными и честными. Они не могут быть идеальными, но должны быть организованы нашей ЦИК, политические партии и наши СМИ должны иметь полный доступ, иначе это не выборы", - заявил дипломат.

По его словам, по состоянию на сейчас нет ни условий безопасности, ни условий для честных и свободных выборов. "Нет ни того, ни другого. Просто ноль", - отметил Климкин.

"Если мы согласимся, что этого не будет, то это будет инкорпорация Донбасса как "троянского коня" на условиях Путина в Украине", - добавил он.

Напомним, сегодня Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

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