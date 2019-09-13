Установка автоматических габаритно-весовых комплексов по всей стране займет от 3 до 5 лет, - нардеп от "Голоса" Клименко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила экс-заместитель министра экономики Украины, нардеп от "Голоса" Юлия Клименко.

"Сейчас первые 7 станций должны быть уже, был тендер в марте этого года. Вокруг Киева они должны заработать где-то в течение года. Посмотрим, как это будет работать. Это пилотный проект. Но дальше под уже существующий законопроект мы можем брать кредитные средства и начинать устанавливать эти весовые станции. Я думаю, что это займет от 3 до 5 лет. Потому что есть проектирование, сдача в эксплуатацию", - отметила она.

Клименко добавила, что наличие габаритно-весовых комплексов на дорогах страны уменьшит количество желающих перегружать фуры в разы.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №1047 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля, предусматривающий автоматический контроль грузового транспорта на дорогах страны.

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