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13.09.19 17:06

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ. ФОТОрепортаж

На Ривненском общевойсковом полигоне прошел конкурс на лучшее подразделение противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 01

Участие в конкурсе на лучшее подразделение (расчет) противовоздушной обороны принимали подразделения, занявшие первые места на соревнованиях в оперативном командовании Сухопутных войск, видах Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 02

Конкурс проводился по трем номинациям:

  1. Военно-профессиональная - оценивались теоретические и практические навыки, мастерство в действиях при вооружении и военной технике.
  2. Военно-спортивная - оценивалась физическая выносливость и морально-психологическое состояние коллектива, умение владеть вооружением и стрелковым оружием.
  3. Отражения нападения противника - оценивались способность подразделения ПВО прикрыть определенные подразделения бригады от ударов с воздуха, способность подразделения вести разведку и огонь с переносом по целям.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 03

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На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 04

В ожесточенной и напряженной борьбе победу одержали, будущие офицеры, курсанты факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 05

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