На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Участие в конкурсе на лучшее подразделение (расчет) противовоздушной обороны принимали подразделения, занявшие первые места на соревнованиях в оперативном командовании Сухопутных войск, видах Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.

Конкурс проводился по трем номинациям:

Военно-профессиональная - оценивались теоретические и практические навыки, мастерство в действиях при вооружении и военной технике. Военно-спортивная - оценивалась физическая выносливость и морально-психологическое состояние коллектива, умение владеть вооружением и стрелковым оружием. Отражения нападения противника - оценивались способность подразделения ПВО прикрыть определенные подразделения бригады от ударов с воздуха, способность подразделения вести разведку и огонь с переносом по целям.

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В ожесточенной и напряженной борьбе победу одержали, будущие офицеры, курсанты факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

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