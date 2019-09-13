Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера", - Елисеев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Константин Елисееев.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников поясняю: согласно принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано" Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - говорится в его посте.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

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Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".