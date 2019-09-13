Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ

Соответствующее разъяснение юридической службы ПЦУ опубликовано на сайте Поместной церкви, информирует Цензор.НЕТ.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы постановлением Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по данному делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года. Прежде всего обращаем внимание общества на то, что это постановление вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть, носит временный характер. Поэтому ни одного судебного решения, которым приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года был бы "признан противоправным", а тем более была бы "признана незаконной" ликвидация Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП" - на сегодняшний день не существует", - говорится в разъяснении.

В ПЦУ утверждают, что решение суда о запрете ликвидационной Киевской патриархии проводить любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП по сути является незаконным и будет обжаловано в апелляционном порядке.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

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Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.