"Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

""Давайте придет очень хороший человек, он очень перспективный, очень прекрасный. Он зайдет к вам. Пусть он расскажет о себе. Возможно, он понадобится. Возможно, у вас есть вакансия там-то". Безусловно, это не было в приказном порядке. Но понимая, что практически все назначения заместителей в министерстве экономики идут через Кабинет министров. То есть Министерство экономики не влияет на заместителей де-факто. Они назначались по политической квоте", - отметила Клименко.

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По ее словам, Айварас Абромавичус (экс-глава МЭРТ. - Ред.) четко поставил условие, что в министерство зайдет его команда.

"Некоторое время это условие соблюдалось, а потом начались уже... парашютисты", - сообщила нардеп, добавив, что данная практика пока что остается.

Полный текст интервью с Юлией Клименко читайте здесь.