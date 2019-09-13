Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.09.19 17:54

"Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра

Экс-заместитель министра экономики Украины, нардеп от "Голоса" Юлия Клименко сообщила, что должности заместителей министра в Минэкономразвития распределялись по политической квоте.

"Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

""Давайте придет очень хороший человек, он очень перспективный, очень прекрасный. Он зайдет к вам. Пусть он расскажет о себе. Возможно, он понадобится. Возможно, у вас есть вакансия там-то". Безусловно, это не было в приказном порядке. Но понимая, что практически все назначения заместителей в министерстве экономики идут через Кабинет министров. То есть Министерство экономики не влияет на заместителей де-факто. Они назначались по политической квоте", - отметила Клименко.

Читайте также: Установка автоматических габаритно-весовых комплексов по всей стране займет от 3 до 5 лет, - нардеп от "Голоса" Клименко

По ее словам, Айварас Абромавичус (экс-глава МЭРТ. - Ред.) четко поставил условие, что в министерство зайдет его команда.

"Некоторое время это условие соблюдалось, а потом начались уже... парашютисты", - сообщила нардеп, добавив, что данная практика пока что остается.

Полный текст интервью с Юлией Клименко читайте здесь.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100