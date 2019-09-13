За последний месяц возле Киева произошло более 800 пожаров, что повлияло на чистоту воздуха, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызванные рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и тому подобное.
Решаться эти проблемы должны комплексно, и власть Киева работает над модернизацией инфраструктурных объектов, чтобы уменьшить их влияние на экологию столицы.
"На заводе "Энергия" уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установка системы химической очистки дымовых газов", - сказалПоворозник.
Он отметил, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование города, построенные в 60-80 годах прошлого века, власть Киева постепенно обновляет и модернизирует их.