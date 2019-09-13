За последний месяц возле Киева произошло более 800 пожаров, что повлияло на чистоту воздуха, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызванные рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и тому подобное.

Решаться эти проблемы должны комплексно, и власть Киева работает над модернизацией инфраструктурных объектов, чтобы уменьшить их влияние на экологию столицы.

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"На заводе "Энергия" уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установка системы химической очистки дымовых газов", - сказалПоворозник.

Он отметил, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование города, построенные в 60-80 годах прошлого века, власть Киева постепенно обновляет и модернизирует их.

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