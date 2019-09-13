"Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы

Об этом Владимир Дубровский пишет в колонке для "Лига.Бизнес", информирует Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, налоговый пакет от "Слуги народа" может "серьезно потрепать рейтинги власти".

Так, законопроект 1210 предлагает отменить норму о персональной ответственности налогового инспектора за то, что он пишет в акте.

"Увы, Верланов на селекторном совещании, о котором с гордостью написал портал ДФС, повторил набор тезисов, составлявших хребет азаровщины: успехи налоговой и ее отдельных подразделений оцениваются по выполнению плана (названного "индикативным", но от того не поменявшего сути); наполняет бюджет, по его мнению, налоговая (а не плательщики); разработанные еще при Данилюке, КРІ для налоговой, отменявшие азаровщину? Нет, не слышали...", - пишет Дубровский.

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Законопроект 1073, призванный бороться с фальсификацией фискальных чеков, предусматривает резкое расширение использования РРО (регистраторов расчетных операций. – Ред.). С 2021 года "фискализировать продажи" вынуждены будут все, кроме 1 группы единого налога.

При этом, по его словам, эксперты МВФ пришли к выводу, что фискализация ведет к росту собираемости доходов только при одновременной реформе налоговых органов.

"Стоимость фискализации - даже с применением виртуальных РРО - подсчитывала ДРС (Государственная регуляторная служба. – Ред.). Она составила 7,6 тыс. грн на одного предпринимателя, или 8,5 млрд грн в масштабах страны. ... Стоимость фискализации для ФОП все равно будет измеряться тысячами, а для общества в целом, соответственно - миллиардами гривен в год чистых потерь", - утверждает Дубровский.

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"Естественно, огромная часть малого бизнеса, который и без того пребывает на грани рентабельности, закроется, а Польша получит еще пару сот тысяч предприимчивых и работящих мигрантов. Кроме того, государству придется выложить кругленькую сумму на содержание армии инспекторов, не говоря уже о системах обработки данных", - предполагает экономист.

"Все вышеперечисленное - предложения для дискуссии, которая должна быть основательной и экспертной. Спешка в таких вопросах крайне неуместна. Она выдает непрофессионализм одних и грязные намерения других", - подытожил Дубровский.