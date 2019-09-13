Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.09.19 18:22

"Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы

Эксперт Экономической Экспертной Платформы, старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает, что предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы для ФОП приведут к уничтожению части малого бизнеса и экономическим потерям.

"Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы

Об этом Владимир Дубровский пишет в колонке для "Лига.Бизнес", информирует Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, налоговый пакет от "Слуги народа" может "серьезно потрепать рейтинги власти".

Так, законопроект 1210 предлагает отменить норму о персональной ответственности налогового инспектора за то, что он пишет в акте.

"Увы, Верланов на селекторном совещании, о котором с гордостью написал портал ДФС, повторил набор тезисов, составлявших хребет азаровщины: успехи налоговой и ее отдельных подразделений оцениваются по выполнению плана (названного "индикативным", но от того не поменявшего сути); наполняет бюджет, по его мнению, налоговая (а не плательщики); разработанные еще при Данилюке, КРІ для налоговой, отменявшие азаровщину? Нет, не слышали...", - пишет Дубровский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предложенная властями новая концепция налогообложения – бессмысленна, – Фурса

Законопроект 1073, призванный бороться с фальсификацией фискальных чеков, предусматривает резкое расширение использования РРО (регистраторов расчетных операций. – Ред.). С 2021 года "фискализировать продажи" вынуждены будут все, кроме 1 группы единого налога.

При этом, по его словам, эксперты МВФ пришли к выводу, что фискализация ведет к росту собираемости доходов только при одновременной реформе налоговых органов.

"Стоимость фискализации - даже с применением виртуальных РРО - подсчитывала ДРС (Государственная регуляторная служба. – Ред.). Она составила 7,6 тыс. грн на одного предпринимателя, или 8,5 млрд грн в масштабах страны. ... Стоимость фискализации для ФОП все равно будет измеряться тысячами, а для общества в целом, соответственно - миллиардами гривен в год чистых потерь", - утверждает Дубровский.

Также на Цензор.НЕТ: Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль, - Каленков

"Естественно, огромная часть малого бизнеса, который и без того пребывает на грани рентабельности, закроется, а Польша получит еще пару сот тысяч предприимчивых и работящих мигрантов. Кроме того, государству придется выложить кругленькую сумму на содержание армии инспекторов, не говоря уже о системах обработки данных", - предполагает экономист.

"Все вышеперечисленное - предложения для дискуссии, которая должна быть основательной и экспертной. Спешка в таких вопросах крайне неуместна. Она выдает непрофессионализм одних и грязные намерения других", - подытожил Дубровский.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100