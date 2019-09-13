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13.09.19 18:23

Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Разоблачен коррупционный механизм систематического получения взяток одним из заместителей руководителя Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от местных предпринимателей, занимающихся рыбным промыслом. За взятку чиновник обещал коммерсантам беспрепятственный вылов рыбы в водоемах региона. Размер ежемесячной "дани" составлял почти 10 тыс. гривен с каждого рыболова.

В случае неуплаты денег фигурант дела угрожал предпринимателям блокировать их законную деятельность. Также за различные суммы взяток чиновник не принимал меры реагирования относительно нарушения установленных норм использования водных биоресурсов.

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Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения взяток.

Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ 02

Правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц Житомира во время передачи ему очередной суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрание меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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