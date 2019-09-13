9 мемориалов жертвам Холокоста установят в Винницкой и Житомирской областях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 12 сентября на пресс-конференции сообщили представители Украинского центра изучения истории Холокоста.

Памятники устанавливаются в рамках проекта "Защитим память", который финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии с 2010 года. Оснащение и открытие мест памяти реализуется Фондом "Мемориал убитым евреям Европы" в Берлине и Украинским центром изучения Холокоста.

"Проект "Защитим память" имеет архитектурную, поисковую, исследовательскую и образовательную составляющие. Установление мемориалов - это возвращение памяти о трагедии до маленьких городков", - отметил Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста.

В данный этап акции откроют места памяти в поселках Плисков (два мемориала), Вахновка (два мемориала), Чуков, Самгородок, Липовец, Хажин, Бараши.

"Место захоронения - все равно это 100 или тысяча людец - в первую очередь нужно защитить от вмешательства. Архитекторы таким образом предусматрели в проекте, что мы эти зоны закрываем - копать там больше невозможно. Есть собственно прамятник, который мы согласовали с разными инстанциями, на котором коротко написано, что тут произошло. Третий элемент - информационная стелла, на которой помещена информация более развернутая об истории жизни еврейской общины, истории гибели и послевоенная память. Информация подана на трех языках - на украинском, на иврите и на английском. И также указана информация о других обїектах, связанніх с историей еврейской общины, - рассказал научный сотрудник УЦИИХ Михаил Тяглый.

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"Открытие мемориалов будет проходить с участием учителей местных школ, которые со своими учениками в рамках проекта "Защитим память" работают над исследованием истории Холокоста в своих поселках уже несколько лет и создают разнообразные материалы для дальнейшего изучения истории", - отметил Виталий Бобров , координатор образовательных проектов УЦИИХ.

Он добавил, что в рамках акции происходит также установления связей между общинами сел, в которых устанавливается мемориал, и потомками жертв Холокоста.

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