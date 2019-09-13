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13.09.19 20:11

Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе 01

Зеленский планирует в следующем месяце посетить Эстонию с официальным визитом. 

"Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии", - отметил президент Украины.

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"Мы очень ценим вашу активную и стойуцю позицию - как личную, так и государственную - по поддержке нашего суверенитета, осуждения российской агрессии против Украины и категорического неприятия действий Российской Федерации в Крыму и на Донбассе", - сказал Зеленский. Также он поблагодарил Эстонию за помощь в разных сферах, а особенно - за лечение и реабилитацию украинских военных.

Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе 02

Со своей стороны Кальюлайд подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые невозможно принять. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - отметила она.

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Президент Эстонской Республики отметила, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимном освобождении удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути". "Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - подчеркнула Кальюлайд.

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