Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности"

Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть три важные предпосылки, которые, как нам представляется, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах", - сказал представитель Кремля.

"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых "пилотных районах" - Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - отметил Ушаков.

Он добавил, что "этот вопрос довольно давно обсуждается помощниками лидеров ("нормандской четверки". – Ред.) и в Контактной группе".

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"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - отметил Ушаков.

Помощник президента заметил, "мы знаем, что на проводившихся ранее встречах, тех же саммитах в Берлине и Париже, были достигнуты определенные договоренности, которые не всегда украинской стороной соблюдались".

"Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, "нужно, помимо договоренностей в Контактной группе, подготовить текст, который лидеры могли бы принять по итогам саммита".

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"Это очень важно. Наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге", - заявил помощник президента.

Ушаков добавил, что "работа идет в закрытом порядке". "Если будет по темам, которые обсуждаются, успешное продвижение, это создаст условия для успеха на саммите, как нам представляется", - заключил он.

В Кремле утверждают, что поддерживают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении в Париже саммита "нормандской четверки", но отмечают, что его дата будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне помощников. "Шансов на проведение "нормандского саммита" на следующей неделе нет. Если работа пойдет, то октябрь исключать нельзя", - заявил Ушаков.

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