Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Информацию о хищении 29,5 млн грн озвучил начальник отдела прокуратуры области Игорь Голубинский.

В сообщении отмечается: "13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в г. Днепр. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2018-2019 гг. Победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие МАСТ-БУД". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.

Так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанном в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекта, кроме того, завышена стоимость строительных материалов.

Заведомо ложные сведения о фактического объема выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписанные должностными лицами городского совета.

Таким образом, вступив в преступный сговор, чиновники Днепровской городского совета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как отметил заместитель начальника Управления защиты экономики в области Владимир Лавренчук, пока следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к указанному преступлению других лиц".

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Как пишет местное издание Информатор, подозрения вручили таким лицам:

Михаил Лысенко — заместитель городского головы; Алексей Самилык — заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета; Петр Шматченко — начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета; Василий Самсонов — представитель технического надзора по договору с ГП "Жилком"; Михаил Беккер — основатель ООО "Предприятие "МАСТ-Буд"; Сергей Розбей — директор ООО "Предприятие "МАСТ-Буд"; Никита Заволик — начальник участка ООО "Предприятие "МАСТ-Буд".