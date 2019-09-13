Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев - город с населением 2/3 Ирландии. Одна Троещина - по населению - это целая Исландия. Таким городом не может и не должен управлять один человек с Крещатика", - считает Ткаченко.

Депутат предлагает возобновить работу райсоветов и исполкомов. "Все, что находится на территории района (от школ и детсадов к тротуарам) - находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе", - написал он.

Кроме того, он выступает за ликвидацию части городских коммунальных предприятий.

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"Часть коммунальных предприятий Киева должна быть ликвидирована, а их функции - переданы частным подрядчикам. Тогда появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурсной основе. Кроме того, это обеспечит создание дополнительных рабочих мест, а главное - оптимизирует расходы и ликвидирует ряд коррупционных рисков, связанных с нынешней работой столичных КП", - утверждает нардеп.

По мнению Ткаченко, в подчинении столичной власти должны остаться только стратегически важные предприятия, занимающиеся энерго- и теплоснабжением, отвечающих за безопасность киевлян, стратегические транспортные перевозки и общее развитие города.

"Перезагрузка власти предстоит в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - подытожил Ткаченко.

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