Запад "истощен" из-за расширения Евросоюза, - премьер Венгрии Орбан

Об этом сообщает Washington Post, информирует Цензор.НЕТ

"Те, кто на западе, истощены расширением", — сказал он, добавив, что если бы расширение не произошло, то западной половине континента было бы значительно лучше.

По словам Орбана, если бы такие страны, как Сербия, были частью ЕС уже во время миграционного кризиса 2015 года, "нелегальные мигранты не добрались бы до Германии".

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Орбан добавил, что если бы тогда Северная Македония, Сербия и Черногория были в ЕС, мигранты были бы остановлены там, после прохода через Грецию.