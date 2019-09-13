Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов

Пользователи сети сообщают, что карточки банка не принимают в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.

Зафиксированы проблемы и с банкоматами, где местами скопились большие очереди встревоженных украинцев в надежде снять наличку.

В "Привате" по соответствующему запросу подтвердили, что "наблюдаются трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24".

Сбой в отображении операций и работе системы начался около 19:00. Также перестали работать банкоматы и терминалы ПриватБанка. "Трудности наблюдаются в связи с различными ошибками", - пояснили OBOZREVATEL в банке. При этом в финучрежлении уточнили, что для решения проблемы понадобится около часа.

Ранее подобные сбои наблюдались при проведении техработ, о которых банк предупреждал заранее. На сей раз ошибка произошла без ведома банка. Контакт-центр из-за наплыва жалоб перестал работать.

В 20:10 OBOZREVATEL в пресс-службе "Привата" сообщили новые подробности, добавив, что технические службы восстанавливают стабильную работу процессинга.

"Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановления стабильной работы сети безналичных операций. Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - сообщила Инна Музычук.