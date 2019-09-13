Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" заявил Герой Украины, диссидент, народный депутат нескольких созывов Степан Хмара, информирует Цензор.НЕТ.

"Война еще не скоро закончится, если понимать, кто наш враг и чего он хочет. И, к сожалению, в мире ситуация пока меняется не в нашу пользу. Потому что так называемые наши "западные партнеры" фактически являются партнерами нашего врага", - сказал он.

Хмара уточнил, что имеет ввиду прежде всего президента Франции Эммануэля Макрона и руководство Германии.

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"Поэтому очень трудно будет нашему президенту. И если произойдет встреча "нормандской четверки", то возможны 2 выхода. Или эта встреча закончится ничем, или она может начаться такой медленной сдачей интересов Украины, если будет действительно рассматриваться план Штайнмайера", - добавил он.

"Я хотел бы сразу предупредить нашего президента, что это предложение Штайнмайера должно быть вообще отвергнута Украины от обсуждения, поскольку это план капитуляции", - подытожил Хмара.

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