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13.09.19 21:44

В следующем году штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что в 2020 году планируется сокращение штата СБУ почти на тысячу человек.

В следующем году штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, 9 сентября было начато "функциональное обследование" эффективности работы различных подразделений СБУ, и эта работа будет продолжаться в течение одного месяца.

"Мы запустили функциональное обследование, конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться. Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро", - заявил Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов

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