В следующем году штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, 9 сентября было начато "функциональное обследование" эффективности работы различных подразделений СБУ, и эта работа будет продолжаться в течение одного месяца.

"Мы запустили функциональное обследование, конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться. Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро", - заявил Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов