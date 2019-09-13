Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Свою позицию Линкявичюс озвучил в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Цена слишком большая. Это как будто кто-то украл у кого-то 1000 долларов, а потом возвращает 100 долларов, и все рады, что он готов к сотрудничеству", - сказал Линкявичюс.

По его словам, обмен, в рамках которого России выдали обвиняемого по делу о сбитом террористами над Донбассом "Боинге" Владимира Цемаха, получился "неравноправным".

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Кроме того, считает Линкявичюс, обмен не дает оснований надеяться на скорое завершение агрессии Российской Федерации на Донбассе.

"Конечно, все усилия – очень важны, и дай Бог, чтобы все получилось. Но поверить, что есть какой-то перелом к лучшему, что ситуация как-то будет улажена – пока действительно преждевременно", - подытожил глава МИД Литвы.

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