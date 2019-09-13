26 граждан Украины задержаны в Польше за работу на подпольном производстве по фасовке сигарет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В ходе обыска дома и хозяйственных сооружений на территории имения в одном из населенных пунктов Лудзького воеводства Польши были задержаны 26 граждан Украины, которые находились на подпольном производстве.

В незаконной фабрике изъято профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольгу, устройства для подавления мобильных телефонов и более 640 тыс. готовых сигарет и 24 кг табака.

По предварительной данным, один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а остальные задержанные работали на него, паковали уже готовы сигареты в пачки. Все временно проживали на территории поместья. Туда привозили готовые партии сигарет и паковали их в пачки.

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По оценкам, во время незаконной деятельности было изготовлено сигарет на сумму примерно 8 млн злотых (1,8 млн евро). Соответственно, убытки государственного бюджета Польши могли составить до 10 млн злотых (2,3 млн евро) за счет уклонения от уплаты акцизного сбора.

32-летнего гражданина Украины обвинили, среди прочего, в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Лидеру группы грозит до 10 лет польской тюрьмы.

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