Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Как известно, Зеленский поспорил с Филатовым, сумеет ли он завершить ремонт Нового моста. Это представлялось каким-то приколом ровно до пятницы 13-го накануне Дня города. В Днепре проведена серия обысков, вручены подозрения подрядчикам ремонта и заместителю мэра Михаилу Лысенко. Областная прокуратура выдвинула подозрения в хищении 28 миллионов гривен".

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"Областной прокурор на пресс-конференции огласил аудизапись разговоров нескольких исполнителей, где речь идёт о том, что что определенные работы при ремонте выполнять не стоит. Разговоров Лысенко при этом не показали. Все решения прокуратуры принял за один день 12-го сентября районный следователь полиции в Кривом Роге и один районный суд. Кто проводил экспертизу и как определён ущерб на пресс-конференции не сказали", - подчеркнул Бутусов.

Он продолжил: "Очень странное дело - как же случайно совпала активность следователя и суда перед днём города, такая заданность похожа на старый недобрый политический заказ. Завтра ожидается продолжение истории уже в присутствии президента, интересно, как отреагирует Зеленский на эту ситуацию и как ответит сам мэр Филатов на обвинения в адрес подрядчиков и его сотрудников".

"Ход расследования и реакция главы государства будут во многом знаковыми. Будет ли Зеленский участником этой ситуации вообще? И будет ли пахнуть Новый мост как Грибовицкая свалка во Львове, ставшая в своё время поводом к кампании против Садового?", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

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