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14.09.19 02:03

ОБСЕ будет продолжать способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - Лайчак

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что ОБСЕ будет продолжать в дальнейшем способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"ОБСЕ готова и в дальнейшем способствовать прогрессу в мирном урегулировании на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в пятницу, 13 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества стран, взаимодействия по евроатлантической интеграции Украины. кроме того, стороны обсудили приоритетные вопросы по европейской безопасности с учетом председательства Чехии в ОБСЕ в 2019 году.

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Лайчак высоко оценил действия президента Владимира Зеленского для достижения мира. Он подчеркнул, что ОБСЕ и в дальнейшем будет способствовать прогрессу в мирном урегулировании (конфликта на Донбассе).

Также Пристайко отметил, что для Украины важен опыт сотрудничества Словакии с ЕС и НАТО. Он и призвал к использованию все механизмы для поддержки усилий украинской стороны относительно возвращения своих территорий.

Стороны также отметили положительные тенденции в двустороннем торговом сотрудничестве, эффективность сотрудничества в сфере энергетики, общее видение необходимости сохранения статуса основных стран-транзитеров российского газа в ЕС.

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