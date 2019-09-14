Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС. В частности, четыре раза неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из снайперской винтовки и стрелкового оружия, дважды в районе Талаковки - из стрелкового оружия, дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку от Опытного - из автоматического гранатомета, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, четыре раза неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи хутора Вильный применили противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, говорится в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", добавили в штабе.

Кроме того, противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из миномета калибра 120 мм.



