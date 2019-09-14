"Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.

Он добавил, что Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

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